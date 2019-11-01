Kamışlı’da binaya Suriye bayrağı asıldı

Terör örgütü YPG mensuplarının sözde karakol olarak kullandığı Kamışlı&#8217;daki binaya, Suriye bayrağı asıldığı görüldü.. İLGİLİ HABERAmerikan konvoyu Kamışlı&#039;dan geçip gözden kayboldu!. . Mardin&#8217;in Nusaybin ilçesinden görüntülenen binada, rejim ordusuna mensup olduğu sanılan askerlerin bulunduğu gözlendi. DHA. İLGİLİ HABEREsad&#039;a ait kargo uçağı PYD/YPG kontrolündeki Kamışlı&#039;ya indi!. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/kamislida-binaya-suriye-bayragi-asildi-5425741","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/kamislida-binaya-suriye-bayragi-asildi-5425741","pageType":"yazi","pageIdentifier":5425741,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""}); aip('newsArticle', {"identifier":5425741,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/kamislida-binaya-suriye-bayragi-asildi-5425741/","headline":"Kamu0131u015flu0131&#8217;da binaya Suriye bayrau011fu0131 asu0131ldu0131","description":"","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"["ABD","Mardin","PYD","rejim","Suriye","Ter\\u00f6r","ter\\u00f6r \\u00f6rg\\u00fct\\u00fc","T\\u00fcrk Silahl\\u0131 Kuvvetleri"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/11/01/iecrop/manset-6_16_9_1572625807.jpg","author":"avanes","dateCreated":1572625982,"datePublished":1572625982,"dateModified":1572627276,"info":"{"seo_news":"false"}"});