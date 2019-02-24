Kan donduran görüntü: 30 metreden hayata saçıyla tutundu…

İskoçya’nın Glasgow kentindeki Royalston bölgesindeki 30 katlı bir apartmanda kan donduran görüntüler çekildi… Apartmanı doğrudan gören başka bir apartmandan çekilen görüntülerde, uzun saçlı bir kadın pencerede mücadele ederken görülüyor. Fakat görüntülere dikkatle bakıldığında genç kadını orada tutan tek şeyin saçları olduğu fark ediliyor.

İsminin Alem Shimeni olduğu açıklanan 30 yaşındaki genç kadının pencereden nasıl çıktığı ve saçıyla oraya nasıl tutunduğu bilinmezken, genç kadının saç telleri kopunca 11’inci kattan aşağı düştü. Olay yerine gelen polisler, Shimeni’nin düşmenin etkisiyle genç kadının öldüğünü duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatan İskoç polisi, Eritreli olduğu açıklanan kadının ölümünün şüpheli olduğunu açıkladı. Görgü tanıkları, kadının pencerede can çekiştiği sırada apartmandan bir adamın koşarak kaçtığını söyledi.