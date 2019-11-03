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Kan donduran olay: Eğlence için kamera önünde silahla vurdular

Kudüs'ün kuzeydoğusundaki kontrol noktasında, İsrail askerlerinin silahsız bir Filistinli gence ateş ederek yaraladığı anın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. İsrail medyası ise söz konusu olayı, "Eğlence için ateş ettiler" başlığı ile duyurdu.

Sozcu.com.tr
15:58 -
Haberler Dünya
Kan donduran olay: Eğlence için kamera önünde silahla vurdular

Kudüs’ün kuzeydoğusundaki al-Zaeem kontrol noktasında, İsrailli askerler Filistinli silahsız bir gence ateş açtı. İsrail’in TV kanalı 13News, söz konusu olayı “Eğlence için ateş ettiler” başlığı ile duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail askerlerinin Filistinli silahsız gence bağırdığı, gencin ise ellerini havaya kaldırarak askerlerden uzaklaştığı görüldü. Genç uzaklaştığı sırada arkasından ateş eden İsrail askerleri, sırtından vurarak yaraladı. O sırada gencin acıyla bağırdığı duyuldu.

Öte yandan, olayın yaklaşık 1.5 yıl önce yaşandığı, ancak görüntülerin yeni ortaya çıktığı belirtildi.

İsrail Kudüs söz
Son güncelleme: 16:03 03.11.2019
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