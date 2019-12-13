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Kan donduran ölüm: Partnerini seks oyuncağıyla boğdu

Avustralya'da yaşanan bir olay ülke basınının gündemine oturdu... İnternet üzerinden tanıştığı adamla cinsel ilişkiye giren genç kadın, yatakta soğukkanlılıkla cinayet işlediğini itiraf etti. Mahkemeye çıkarılan kadın, kendine ait seks oyuncağının şarj kablosuyla adamı öldürdüğünü söyledi.

Sozcu.com.tr
10:32 -
Haberler Dünya
Kan donduran ölüm: Partnerini seks oyuncağıyla boğdu

Avustralya’da oldukça popüler olan çöpçatan sitesi Plenty of Fish üzerinden tanıştığı 24 yaşındaki Maulin Rathod’u öldürmekle suçlanan 20 yaşındaki Jamie Lee Dolheguy mahkemeye çıkarak ön duruşmaya katıldı.

İnternet üzerinden tanıştığı Rathod ile mesajlaşan Dolheguy, ikilinin cinsel ilişki sırasında “köle fantezisi” başta olmak üzere birçok konuda hemfikir olduktan sonra buluştuklarını söyledi. Melbourne’de yaşayan Dolheguy, 2018’in son günlerinde mesajlaştıktan sonra Hint asıllı Rathod’ı evine davet ettiğini söyledi.

Avustralyalı kadın kişilik bozukluğu sebebiyle cinayeti işlediğini söyledi.

Polis sorgusu sırasında kaydedilen ifadelerinde Dolheguy, “Eve geldiğinde onu yatak odasına çağırdım. Boğarak nefessiz bırakma fantezisi konusunda yeni şeyler öğrenmekten dolayı mutluydu. Ona evden çıkma izni vermeyeceğimi söylediğimde, bunun kendisi için bir problem olmadığını söyledi” dedi.

VÜCUDUYLA ENGELLEDİ

Daha sonra yatakta fantezi yapmak için kostüm giydiğini söyleyen genç kadın, “Ona, ‘Ellerim boğazına ne kadar yakın. Eğer boğazını böyle sıkıca sıksam ne olur? Beni engelleyecek kadar güçlü müsün’ diye sordum. O da güçlü olduğunu söyleyince yaptık” ifadesini kullandı.

20 yaşındaki Dolheguy, daha sonra genç adamın boğazını sıktığını söylerken, Rathod’u boğazlarken bacaklarıyla da talihsiz adamın hareket etmesinin önüne geçtiğini vurguladı.

Cani katil, talihsiz adamın ölmeden önce, “Eğer canımı yakmayacaksan boğazımı sıkabilirsin” dediğini söyledi.

İtirafı sırasında Dolheguy, “Daha sonra vibratörümün şarj kablosunu alarak boynuna doladım. Bu sırada kulağına, “Her şey iyi olacak. Her şey bitecek” diye fısıldadığını söyleyen Dolheguy’un bilgisayarında da en son, “Bu akşam eğlencesine birini öldüreceğim” ve “Bu gece birisini öldüreceğim” diyerek arama yaptığını söyledi. Öte yandan bilgisayarı inceleyen polisler zalim kadının “10 adımda cinayetten kurtulma yolu” başlığının olduğu bir internet sitesine girdiğini de tespit etti.

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Kişilik bozukluğu olduğu tespit edilen kadın, “Benim kötü tarafım cinayeti işledi. Birini öldürebileceğimden emin olmak için bu cinayeti işledim” ifadesini kullandı.

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Son güncelleme: 10:37 13.12.2019
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