Kanada 1 milyon göçmen alacak

Kanada hükümeti, üç yıl içinde bir milyondan fazla göçmen kabul edeceğini açıkladı.

Göçmenlik, Mültecilik ve Vatandaşlık Bakanı Ahmed Hussen’in parlamentoya sunduğu raporda yer alan bilgilere göre, 2019’da 330 bin, 2020’da 341 bin, 2021’de de 350 bin kişinin kabul edilmesi planlanıyor.

Kendisi de bir göçmen olan Somali kökenli Hussen, “Büyük ölçüde, tarihimiz boyunca kapılarımızı açtığımız göçmenler sayesinde Kanada hepimizin keyfini çıkardığı güçlü ve canlı bir ülke haline geldi” dedi.

Hussen, yeni göçmenlerin Kanada’nın nüfusunun yaşlanması ve doğum oranlarının düşmesinden kaynaklanan sorunlarına çözüm olacağını ve ülkenin işgücünü büyüteceğini söyledi.

Ahmed Hussen, “Kanada, yabancıların ırk, miliyet, etnik köken, renk, din ve cinsiyetine göre değerlendirilmediği, ayrımcılığı reddeden ilkelere dayalı göçmenlik programıyla kontrollü göçte dünya lideri” dedi.

37 milyon nüfuslu Kanada’daki her beş kişiden biri göçmen. 1990’dan bu yana ülkeye altı milyondan fazla göçmen geldi.