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Kanada Başbakanı ilk kez çelik yelekle mitinge katıldı

Kanada, başbakan Justin Trudeau'nun çelik yeleğini konuşuyor... Cumartesi gecesi katıldığı seçim mitinginde yoğun koruma ordusuyla çıkan Trudeau, geçmiş dönemlerde çok yakın ilişki kurduğu seçmenle arasına mesafe koydu. Trudeau'nun çelik yelekle çıkmasına muhalefet partisi de tepki gösterdi.

12:08 -
Haberler Dünya
Kanada Başbakanı ilk kez çelik yelekle mitinge katıldı

Geçtiğimiz yıllarda seçmenle samimi pozlar veren ve sık sık fotoğraf çektiren Justin Trudeau, cumartesi günü 2 bin kişinin katıldığı bir miting için Toronto yakınlarındaki Missisauga’ya gitti. Oldukça kalabalık bir koruma ordusu eşliğinde miting alanına gelen Trudeau’nun gömleğinin altındaki şişkinlik de yeni bir tartışmayı alevlendirdi.

21 Ekim’de yapılacak genel seçimler öncesi halkın desteğini isteyen Trudeau ilk kez kürsüye çelik yelek giyerek çıktı. Toplantıya Trudeau’nun eşi Sophie Gregoire Trudeau katılmadı. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmaması da tehdit unsurunun yüksek olduğuna dair iddiaların artmasına sebep oldu.

Öte yandan Trudeau’nun bu şekilde miting alanına gelmesi büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Ana muhalefet Muhafazakâr Parti’nin lideri Andrew Scheer, “Seçim kampanyasında Justin Trudeau’nun çelik yelek giymek zorunda kalması üzüntü verici. Siyasi liderlere karşı şiddet tehdidinin demokrasimizde yeri yoktur” dedi.

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