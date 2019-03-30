Kanada’da dini semboller kamu kurumlarında yasaklanıyor!

Quebec eyalet yönetiminde iktidarda bulunan sağ eğilimli koalisyon Avenir Quebec (CAQ) hükümeti, seçim vaadi olan kamu çalışanlarının kamu hizmeti sırasında dini sembollerini kullanmamasına ilişkin yasa teklifini “Devletin Laikliğine Saygılı Bir Hareket” başlığıyla eyalet parlamentosuna sundu.

Eyalette önceki hükümetlerce çıkarılmaya çalışılan ancak başarılamayan kanun teklifinin yasalaşması halinde; öğretmenler, hakimler, polis memurları, hapishane gardiyanları, adalet sistemindeki görevliler ve diğer tüm kamu görevlileri başörtüsü, kipa veya diğer dinlere ait sembolleri kullanamayacak. Peçe takan Müslüman kadınlar da yüzlerini açmadıkları sürece kamu hizmeti alamayacak.

İlk kez 2014 yılında gündeme gelen ve toplumsal tepkiler nedeniyle yasalaşamayan tasarının, bu kez koalisyon hükümetinin eyalet meclisindeki çoğunluğu nedeniyle yasalaşması bekleniyor.

YASA TEKLİFİNE TEPKİLER

Quebec Eyalet Başbakanı Francois Legault, teklifin Quebeclilerin çoğunluğu tarafından desteklendiğini savundu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise teklife açıkça muhalefet ederek, “Kanada ve Quebec, laik bir toplumdur. İfade özgürlüğü, vicdan özgürlüğü, din özgürlüğü gibi insanların hak ve özgürlüklerine derinden saygı duyuyoruz. Özgür bir toplumda, dinlerine dayanarak vatandaşlara karşı ayrımcılığın meşrulaştırılması benim için düşünülemez.” diye konuştu.

Söz konusu yasa teklifine tepki gösteren Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), yasa tasarısının eyalette yaşayan Müslümanlar ile diğer dini toplulukları ikinci sınıf topluluk haline getirmeyi hedeflediğini bildirdi.

NCCM Direktörü İhsan Gardee, “Bu yasa, laiklik kimliği altında Müslüman kadınları etkileyecek. Bu yasa, Quebec kamu hizmetinde türban takmayı etkili bir şekilde yasaklıyor. Laiklik, bütün Quebecliler için dini özgürlüğü koruyan ve kişileri belirlediği şekilde yaşamaya zorlamayan bir devlet uygulamasıdır. Bazı Quebeclilerin temel hak ve özgürlüklerinin kaldırılması yalnızca bölünmeye yol açacak.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Quebec'teki İngiliz Okulları Kurulu, tasarıya karşı çıkarak, yasalaşsa bile kanun hükümlerini çalışanlarına uygulamayacağını duyurdu.

Basında çıkan haberlerde, söz konusu tasarının mecliste yasalaşması halinde yargıya itiraz başvurularının yapılacağı ifade ediliyor. AA