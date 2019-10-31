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Kanada’dan Katalan lider Puigdemont’ vize yok

Kanada, ayrılıkçı Katalan Lider Carles Puigdemont'un ülkeye girişine izin vermedi.

09:27 -
Haberler Dünya
Kanada’dan Katalan lider Puigdemont’ vize yok

Kanada resmi haber ajansı CanadianPress’e açıklama yapan Katalan lider Carles Puigdemont’un Montreal’deki avukatı Stephane Handfield, müvekkilinin Kanada ziyaretçileri için gerekli Elektronik Seyahat Vizesi başvurusunun, göçmenlik yetkililerince resmen reddedildiğini duyurdu.

Federal mahkemeye başvurup, karara itiraz edeceğini aktaran Handfield, Puigdemont’un vize talebinin reddedilmesine, “İspanya’da aranmasının” gerekçe gösterildiğini ifade etti.

AA’nın aktardığı habere göre Katalan Lider Carles Puigdemont’u, Kanada’ya davet eden Saint-Jean-Baptiste Cemiyeti isimli Quebec milliyetçisi aşırı sağcı gruptan yapılan açıklamada ise Puigdemont’un Kanada’ya gelişinin engellenmesinin skandal olduğu belirtildi.

Quebec Eyalet Başbakanı Francois Legault, federal hükümetin kararını anlamadığını bildirerek, “Çok şaşırdım. Kanada federal hükümetinden neden bu vizeyi vermeyi reddettiğini açıklamasını istiyorum” dedi.

Haber İspanya Kanada
Son güncelleme: 09:29 31.10.2019
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