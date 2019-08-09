Kanadalı seri katiller ormanda ölü bulundu

Kanada Polisi, Kam McLeod ile Bryer Schmelegsky'nin cesetlerini Nelson Nehri ile Manitoba'daki Gillam kasabası yakınındaki sık ormanlık alanda bulduklarını açıkladı. Üst düzey bir polis şefinin oğlu olan Avusturyalıı Lukas Fowler (23), onun Amerikalı kız arkadaşı Chynna Deese (24), 15 Temmuz'da vurulup öldürüldükten otoyol kenarına bırakılmış halde bulunmuşlardı.

4 gün sonra da bölgedeki başka bir otoyolda Leonard Dyck'in cesedi bulunmuştu. Son üç haftadır polis 18 yaşındaki Bryer Schmegelsky ve 19 yaşındaki Kam McLeod’un izlerini bulabilmek için yoğun çaba sarf ediyordu. Başlatılan insan avında ormanlık alanları iyi bilenlerden ve bölge halkından yardım istendi ve sonunda Kanadalı iki genç katiller ölü olarak bulundu. Polis soruşturmanın halen devam etmesi nedeniyle cinayetler hakkında ve seri katillerin ölü bulunması konusunda açıklama yapmadı.