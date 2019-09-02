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Kanlı saldırıdan dakikalar sonra yıldız tenisçiden şok hareket!

ABD'de kanlı saldırıların ardı arkası kesilmezken, Amerika Açık'ta mücadele eden yıldız sporcu Mike Bryan'ın maç sırasındaki bir hareketi ortalığı karıştırdı. Teksas saldırısından dakikalar sonra raketini tüfekle ateş edermiş gibi tutan Bryan'a, turnuva yönetiminden 10 bin dolar para cezası geldi.

Mert YILMAZ
12:39 -
Haberler Dünya
Kanlı saldırıdan dakikalar sonra yıldız tenisçiden şok hareket!

ABD’de ardı ardına yaşanan kanlı saldırıların ardından Başkan Donald Trump yönetimine öfke dinmiyor. Son olarak dün Teksas’ta bir alışveriş merkezi yakınlarında ateş açan silahlı saldırgan 7 kişinin ölümüne sebep oldu.

Saldırıdan dakikalar sonra, ABD’nin New York kentinde devam eden Amerika Açık tenis turnuvasında tepki çeken anlar yaşandı. ABD’li çiftler oyuncusu Mike Bryan, maç sırasında hakemin kararına itirazda bulundu.

‘Şahin gözü’ sistemiyle itirazında haklı çıkan ve puanı alan Mike Bryan, raketini bir tüfek gibi tutarak hakemlere ateş edermiş gibi yaptı. Bu görüntüler kısa süre sonra sosyal medyada hızla yayılırken, Teksas’taki saldırıdan sadece dakikalar sonra yaşanmasıyla tepkiler çığ gibi büyüdü.

Bunun üzerine bir özür açıklaması yayınlayan Bryan, “Yarattığım rahatsızlık için herkesten özür dilerim. Puanı kazanmıştık ve hareketim eğlence amaçlıydı. Ama yaşanan son olayı öğrendiğimde hareketimin nasıl göründüğünü anladım. Bir daha böyle bir şeyin yaşanmayacağına söz veriyorum” dedi.

Bryan’ın bu hareketi üzerine turnuva yönetimi oyuncuya 10 bin dolar para cezası verdi. Ceza, bu yıl şu ana dek turnuvada verilen en yüksek tutar olarak dikkat çekiyor.

Son güncelleme: android-time 12:57 02.09.2019
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