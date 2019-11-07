Kardeşi, eşi, eniştesi kafeste! Türkiye terör örgütüne dair gizli bilgilere ulaşabilir

İlk olarak Bağdadi’nin kız kardeşi Rasmiye Avad, Suriye’nin kuzeyindeki Azez kasabasında Türk güçleri tarafından yakalandı. Gelişmeyi 5 Ekim’de üst düzey Türk bir yetkili uluslararası haber ajansları üzerinden dünyaya duyurdu.

65 yaşındaki Avad hakkında çok fazla şey bilinmiyor fakat Amerikan yayın kuruluşu CNN’e konuşan Türk yetkili, “Bu tarz bir şey, istihbaratın altın madenidir. IŞİD’le ilgili bildiği şeyler, gruba yönelik anlayışımızı büyük ölçüde genişletebilir ve daha fazla kötü çocuk yakalamamıza yardımcı olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye’nin Halep’e bağlı Azez’de gerçekleştirdiği operasyonda bir konteyner içinde yakalanan 65 yaşındaki Avad’ın dışında kocası ve gelini ile birlikte beş de çocuk ele geçirilmişti.

Bu haber dünya medyasının gündemindeki ağırlığını korurken, bir ‘bomba gelişme’ de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin 70. Yıl Kutlama Töreni’nde konuşurken, “Bağdadi’nin eşinin de yakalandığını” duyurdu.

Erdoğan, “Bağdadi'nin hanımını (Esma Fevzi Muhammed el Kubaysi) da yakaladık ama yaygara yapmadık. İlk defa bugün açıklıyorum” demişti.

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Böylece Türkiye, Bağdadi’nin ölü ele geçirilmesinin ardından yaptığı operasyonlarla terör örgütü elebaşının çok yakın çevresinden isimleri yakaladı.

Ebubekir el Bağdadi’nin eşi, kız kardeşi ve eniştesinin Türk istihbarat birimlerine aktaracağı bilgiler, dünyayı dehşete düşüren vahşi örgütün iç işleyişine ve gizli hücrelerine dair kritik noktaları ortaya çıkarabilir.