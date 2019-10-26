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Kartallar faturayı şişirince, bilim insanları zorda kaldı

Göç yolunu izlemek için takip cihazı takılan kartallar, gönderdikleri uluslararası cep telefonu mesajlarıyla Rus bilim insanlarının bütçesini tüketti. Projeye devam etmek isteyen bilim insanları ise, "kartallara kontör yükle" bağış kampanyası başlattı.

Sozcu.com.tr
10:20 -
Haberler Dünya
Kartallar faturayı şişirince, bilim insanları zorda kaldı

Nesli tükenmekte olan bozkır kartallarını takip etmek için mobil mesaj sistemini uygulayan bilim insanları, yırtıcı kuşların kapsama alanının dışına çıkmasıyla artan masrafları karşılayamaz hale geldi.

Rusya'daki Yırtıcı Kuşlar Araştırma ve Koruma Ağı'nda görevli İgor Karyakin, “Kartallar tüm yaz boyunca Kazakistan'da erişim dışındaydı. Şimdi ise bize çok pahalıya mâl olacak şekilde, İran ve Pakistan'dan konum bildiren yüzlerce mesaj gönderiyorlar” dedi.

Her bir cep telefonu mesajının 49 Rus Rublesi (4,43 TL) tutması nedeniyle Rus bilim insanları, projeyi sürdürebilmek için “Kartallara kontör yükle” bağış kampanyası başlattı.

Euronews’ün haberine göre; Karyakin, kartallar için “Bizi gerçekten beş kuruşsuz bıraktılar” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“İnsanlar hâlâ bağış yapıyor. Umuyoruz ki böylece, kartallar yaz başında Rusya'ya dönene kadar sim kartı masraflarını karşılayabiliriz.”

Güney Rusya ve Kazakistan'da üreyen bozkır kartalları, kış boyunca Afrika ve Hindistan'a göç ediyor.

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Afrika Bilim cep telefonu Hindistan İran Kazakistan Pakistan Putin Rusya Suudi Arabistan Vladimir Putin
Son güncelleme: 10:26 26.10.2019
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