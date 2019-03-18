Kaşıkçı cinayetinden şok eden detay: Suikast timi prim istemiş

Bütün dünyayı şaşkına çeviren Kaşıkçı cinayeti sonrasında henüz gazetecinin cesedi bulunamadı. Faillerinin de isimleri resmi olarak açıklanmazken New York Times, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Riyad yönetiminde söz sahibi olan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın kurduğu özel bir infaz timinin Kaşıkçı cinayetinden bir yıl önceye kadar muhaliflere karşı operasyon gerçekleştirdiğini yazdı.

New York Times’ın haberinde Selman’ın yetki verdiği ekibin, ülke dışında yaşayan muhalifleri izlediği, kaçırdığı, gözaltına aldığı ve işkence ettiği aktarılıyor. İstihbarat belgelerine ve raporlara ulaşan ABD’li yetkililer, “ABD’li yetkililerin Suudi Hızlı Müdahale Grubu adını verdiği ekip 2017’nin başından beri en az 12 muhalifi yakaladı. Bu muhalifleri yaşadıkları ülkelerden kaçırarak Kral Selman ve Veliaht Prens’in sahibi olduğu saraylarda hapis tutuyorlar” ifadesini kullandı.

Bu infaz timinin geçen yıl yaz aylarında çok yoğun bir şekilde çalıştığını öne süren ABD’li yetkililer, Hızlı Müdahale Grubu’nun liderinin Prens Selman’ın baş danışmanıyla iletişim halinde olduğunu ifade etti. Yetkili, “O kadar yoğun çalışıyorlardı ki, grubun lideri Prens Selman’ın baş danışmanıyla bir araya geldi ve Ramazan Bayramı’nda Selman’ın ekibe prim verip vermeyeceğini sordu” dedi. İsmini açıklamak istemeyen ABD’li yetkililer