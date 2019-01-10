Kaşıkçı cinayetinin 100’üncü gününde sokağın adı değişti

2 Ekim'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinde hâlâ birçok soru işareti var. Uluslararası Af Örgütü, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin 100'üncü gününde İstanbul'da bir gösteri düzenledi. STK, başkonsolosluk binasının olduğu sokağın adını sembolik olarak "Cemal Kaşıkçı Sokağı" yaptı.

Bundan tam 100 gün önce dünya basını İstanbul’u yakından takip etmeye başladı… Bunun sebebi de Suudi Arabistan yönetimine muhalif yazılarıyla bilinen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girdikten sonra bir daha çıkmamasıydı.

Yaşananların ardından Riyad yönetimi, Kaşıkçı’nın binadan çıktığını iddia etse de kısa bir süre sonra gerçekler ortaya çıktı. Aylar geçen yoğun soruşturma ve görüşmeler sonrasında Kaşıkçı’nın başkonsoloslukta yanlışlıkla öldürüldüğü açıklanmıştı.

Fakat bütün bunlara rağmen henüz Kaşıkçı’nın naaşına ulaşılamadı.

Uluslararası Af Örgütü, bugün Kaşıkçı’nın ölümünün 100’üncü yılı dolayısıyla bir gösteri düzenledi. İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda gerçekleşen gösteriye çok sayıda kişi katıldı.

‘BEDENİ HÂLÂ BULUNAMADI’

Uluslararası Af Örgütü Kampanya Sorumlusu Göksu Özahıshanlı, grup adına yaptığı açıklamada, “2 Ekim 2018 tarihinde bu sokaktan geçerek Suudi Arabistan Konsolosluğu binasına giren Kaşıkçı, Suudi yetkililer tarafından zorla kaybedildi. Kaşıkçı’nın akıbetine dair bir soruşturma başlatan Türk yetkililer, Kaşıkçı’nın konsolosluk binasında boğularak öldürüldüğünü ve vücudunun parçalara ayrıldığı sonucuna vardı. Vahşice katledilen bedeni ise halen bulunamadı” diye konuştu.

Özahıshanlı, Suudi yetkililerin başlattığı soruşturmayı göstermelik olarak gördüklerini belirterek, şöyle konuştu: “Cemal Kaşıkçı’nın katledilmesi, tüm dünyanın gözlerini Suudi Arabistan’a ve Prens Salman’a çevirdi. Cinayete dair göstermelik bir soruşturma başlatan Suudi yetkililerin adil ve güvenilir bir süreç yürüteceğine inanmıyoruz.Zulüm krallığının bugüne kadar barışçıl aktivistlere, gazetecilere ve akademisyenlere yönelik ağır baskı, korkutma ve insanlık dışı cezalar uyguladığına sesini çıkaranları acımasız bir şekilde bastırdığına defalarca tanık olduk. Fakat Kaşıkçı’nın başına gelenler, krallığın hak ihlallerinde ne derece acımasızlaşabildiğini ortaya koyuyor. Suudi yetkililer, Kaşıkçı üzerinden dünyanın diğer ülkelerindeki hak savunucuları, gazeteciler ve muhaliflere gözdağı veriyor, korku salıyor.”

AKASYALI SOKAĞI, CEMAL KAŞIKÇI SOKAĞI OLDU

Türk yetkililerinin Kaşıkçı cinayetinin cezai soruşturulmasına dair çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Özahıshanlı, “Ama tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen Kaşıkçı cinayeti ayrıca uluslararası bir soruşturmaya da konu olmalıdır. Uluslararası Af Örgütü olarak Kaşıkçı cinayetinin ve bu cinayet çerçevesinde işlenen işkence ile diğer suç ve ihlaller hakkında bağımsız bir Birleşmiş Milletler soruşturması başlatılması için bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kasım ayında Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’den soruşturma talep edeceğini söylemiş, her türlü iş birliğine hazır olduklarını ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Aralık ayında Birleşmiş Milletler’i devreye sokabileceklerini belirtmişti. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi olarak 3 aydan uzun bir süre önce katledilen Kaşıkçı için BM'den soruşturma talep edilmesine yönelik çağrımızı tekrarlıyoruz. Cemal Kaşıkçı için adalet istiyoruz”

Göstericiler basın açıklaması sonrasında sembolik olarak hazırlanan bir sokak plakasını sokağın başına astı. Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nun bulunduğu Akasyalı Sokağı’nın adını geçici olarak “Cemal Kaşıkçı Sokağı” olarak değiştirdi.