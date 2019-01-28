Kaşıkçı için Türkiye’ye gelen BM Raportörü Riyad’dan yanıt bekliyor

Bugün Türkiye’nin daveti üzerine bir haftalık temaslarına başlayacak olan Callamard, BM’nin yargısız, acil ve keyfi nitelikteki infazlar konusunda yetkili özel raportörü. Callamard, Suudi yetkililerden henüz bir cevap alamadığını söyledi. Callamard ayrıca Perşembe günü yaptığı açıklamada başka alanların yanı sıra özellikle adli tıp alanında da uzmanlık sahibi olan üç yetkilinin de kendisine eşlik edeceğini belirtmişti.

Washington Post gazetesi yazarı olan Kaşıkçı’nın 2 Ekim günü ülkesinin İstanbul’daki konsolosluğunda öldürülerek cesedinin parçalara ayrılmış olduğunun ortaya çıkması uluslararası tepkiye yol açmıştı.

Callamard Cumartesi günü Reuters’e e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, “İstanbul’daki Suudi Konsolosluğuna erişim ve Türkiye’deki Suudi Arabistan büyükelçisiyle görüşme talebinde bulundum… Suudi Arabistan Krallığı’na da benzer ziyaret yapmak için izin istedim” dedi. Cenevre’deki Suudi Arabistan misyonu ve Riyad’daki devlet medya ofisi, Reuters’in uluslararası soruşturmaya dair sorularına cevap vermedi.