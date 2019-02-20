Kaşıkçı’nın katiline altın kaplama silah verdiler!

Pakistan’ın başkenti İslamabad’ı ziyaret eden ve Pakistan’a 20 milyar dolar yatırım yapmayı kabul eden Selman, ülkeden ‘altın kaplama’ bir hediyeyle ayrıldı.

Pakistan Meclis Başkanı Sadık Sanjrani’nin başkanlık ettiği bir parlamento heyeti, Selman’ın kaldığı konutu ziyaret ederek Veliaht Prens’e altın kaplamalı silah hediye etti. Aynı gün Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakanı İmran Han, Selman’a üst düzey devlet nişanı takmıştı.

Cemal Kaşıkçı’nın ölümü nedeniyle uluslararası kamuoyunda ağır eleştiriler alan Selman, cinayetin arkasındaki isim olarak gösteriliyor.

Suudi prens, İslamabad ziyaretinde 20 milyar dolarlık yatırımın yanı sıra, Suudi Arabistan’da tutuklu bulunan 2 bin Pakistanlı tutuklunun serbest bırakılması talimatını da vermişti.