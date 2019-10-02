Kaşıkçı’nın katledilmesinin üzerinden tam 1 yıl geçti… Cesedi hâlâ ortada yok!

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018’de girdiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan bir daha çıkamadı. Kaşıkçı’nın başkonsoloslukta öldürülüp cesedinin ortadan kaldırılması olayı, geçen sene Türkiye ve dünya gündeminde en çok konuşulan olayların başında yer aldı.

Türkiye’deki adli birimlerce yürütülen titiz soruşturma sonucu Suudi Arabistanlı yetkililerin itiraf etmek zorunda kaldıkları Kaşıkçı cinayetinde, cesedine ne olduğu halen gizemini koruyan bir soru.

Geçen bir yıllık süreçte Kaşıkçı’nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili birçok bilgi tespit edilmesine rağmen, cesedinin nerede olduğu, ne olduğuna ilişkin şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard’ın, cinayete ilişkin hazırladığı raporda, Kaşıkçı’nın öldürülme koşullarının, Suudi Arabistan tarafından onaylanan “İşkenceye Karşı Sözleşme” hükümleri uyarınca işkence eylemi oluşturduğuna dikkat çekildi. Cesede halen ulaşılamamış olmasının da “zorla yok etme” suçunu teşkil ettiği dile getirildi.