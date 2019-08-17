Katy Perry’ye bir taciz suçlaması da Rus sunucudan!

Katy Perry'nin ‘Teenage Dream' şarkısında sevgilisini canlandıran model Josh Kloss'un, şarkıcının kendisini taciz ettiği suçlamalarının ardından Rus televizyon sunucusu Tina Kandelaki, sosyal medya hesabından benzer bir açıklamada bulundu.

Kloss'la ilgili haberleri okuduktan sonra açıklama yapmak isteyen Kandelaki, şu ifadeleri kullandı:

“Bir keresinde Katy Perry'nin de katıldığı özel bir partiye davet edilmiştim. Oldukça içkiliydi ve beni kendi tutkularının nesnesi olarak seçti. Ben karşı koymayı başardım ve Katy hemen yeni bir kurban buldu.”

ABD basını konuyla ilgili Perry’e ulaşmaya çalıştıklarını ancak yanıt alamadıklarını yazdı.