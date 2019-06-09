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Kazakistan sandık başına gitti… Olaylar çıktı

Kazakistan bugün cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Yerel saat ile 6:00'da başlayan oy verme işlemi saat 20:00'ye kadar devam edecek. Başkentte bir grup, yönetimi protesto etti. Polisler sert müdahale ederek göstericileri gözaltına aldı.

15:26 -
Haberler Dünya
Kazakistan sandık başına gitti… Olaylar çıktı

Kazakistan bugün cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Yerel saat ile 06:00´da başlayan oy verme işlemi 20:00´ye kadar sürecek. 7 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimlerde, 11 milyon 947 bin 995 seçmen oy kullanacak. Yaklaşık 10 bin oy kullanma noktasının bulunduğu belirtildi. Kazakistan medyası, seçim sonuçlarının 10-11 Haziran tarihlerinde açıklanacağını duyurdu. Seçimleri binden fazla yabancı gözlemci de izliyor.

Fotoğraf: Reuters

Reuters haber ajansının servis ettiği fotoğraflarda bazı göstericilerin sandık başında hükümeti protesto ettiği görülüyor. Polis ve askerler başkent Almata’da göstericileri karga tulumba taşıyarak gözaltına aldı.

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