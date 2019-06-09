Kazakistan sandık başına gitti… Olaylar çıktı

Kazakistan bugün cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Yerel saat ile 06:00´da başlayan oy verme işlemi 20:00´ye kadar sürecek. 7 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimlerde, 11 milyon 947 bin 995 seçmen oy kullanacak. Yaklaşık 10 bin oy kullanma noktasının bulunduğu belirtildi. Kazakistan medyası, seçim sonuçlarının 10-11 Haziran tarihlerinde açıklanacağını duyurdu. Seçimleri binden fazla yabancı gözlemci de izliyor.

Reuters haber ajansının servis ettiği fotoğraflarda bazı göstericilerin sandık başında hükümeti protesto ettiği görülüyor. Polis ve askerler başkent Almata’da göstericileri karga tulumba taşıyarak gözaltına aldı.