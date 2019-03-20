Kazakistan’da devir teslim: Başkentin adı değişebilir

Nursultan Nazarbayev'in Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmesinden sonra geçici olarak ülkenin Cumhurbaşkanı olan Kasım-Cömert Tokayev, Nursultan Nazarbayev'in Kazakistan için olan önemini ölümsüzleştirmek amacıyla başkent Astana'nın adının ‘Nursultan' olarak değiştirilmesi önerisinde bulundu.

Tokayev yaptığı konuşmada, “Bizim büyük çağdaş cumhurbaşkanımızın, Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanının adının ölümsüzleştirilmesinin gerekli olduğuna inanıyorum. Cumhurbaşkanımızdan sonra başkentimiz Nursultan olarak adlandırılmalı” dedi.

Kazakistan’da eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in kızı Dariga Nazarbayeva Senato Başkanlığına seçildi. Eski Senato Başkanı Kasım Cömert Tokayev’in bugün yemin ederek cumhurbaşkanı olmasının ardından parlamentonun üst kanadı Senatoda başkanlık seçimi yapıldı. Senato Başkanlığına aday gösterilen Kazakistan Senatosu Uluslararası İlişkiler, Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Nazarbayeva, senatörlerin gizli oylamasıyla seçildi.