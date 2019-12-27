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Son Dakika… Kazakistan’da yolcu uçağı evlerin üstüne düştü

Son dakika... Kazakistan'da içinde 100 kişinin bulunduğu bir yolcu uçağının, Almata Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düştüğü belirtiliyor. İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

06:43 -
Haberler Dünya
Son Dakika… Kazakistan’da yolcu uçağı evlerin üstüne düştü

95 yolcu ve 5 mürettebatı bulunan Beck Air havayollarına ait yolcu uçağının, Nursultan kentine gitmek için havalandığı, kalkış esnasında irtifa kaybederek düştüğü belirtildi. İlk belirlemelere göre düşen uçağın enkazından 9 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Sivil Havacılık Kurumu kaza ile ilgili ilk bilgileri paylaştı. Uçağın başkent Nursultan’a gitmek için havalandıktan hemen sonra saat 07:22’de irtifa kaybettiği ve bir beton duvara çarptığı ardından da iki katlı bir evin üzerine düştüğü açıklandı.

Kurtarma ekipleri, uçağın enkazında çalışmalarını sürdürüyor. (AA)

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Son güncelleme: 07:02 27.12.2019
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