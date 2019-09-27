Kendall’dan sosyal medyayı karıştıran hareket! Matarası herkesi ikiye böldü

ABD’li model Hailey Baldwin ve Kanadalı şarkıcı Justin Bieber’ın ilişkisi uluslararası basının gündeminden düşmüyor. Bieber’ın psikolojik sorunları ve ikilinin evliliğindeki sorunlar sık sık gündeme gelse de, çift kameralar önünde mutluluk pozları vermeyi ihmal etmiyor.

Geçtiğimiz yıl gizli bir törenle evlenen Baldwin-Bieber çifti, önümüzdeki günlerde yakın arkadaşlarından oluşan davetlilerle bir tören yapmaya hazırlanıyor. Bu tören öncesi bekarlığa veda partisi düzenleyen Baldwin, birbirinden ünlü arkadaşlarını davet etmeyi de ihmal etmedi.

West Hollywood’da yemek yiyerek geceye başlayan Baldwin ve arkadaşları ardından gece kulübüne giderlerken görüntülendi. Aralarında dünyaca ünlü model Kendall Jenner’ın da bulunduğu davetliler, ellerindeki sıra dışı objelerle dikkat çekti.

Mataralardan pipetlere kadar birçok objenin erkek cinsel organı şeklinde olması sosyal medyanın gündemine oturdu. Kimileri bunun eğlenceli bir fikir olduğunu söylese de, diğer bir grup ise bu durumun uygunsuz olduğunu savundu.