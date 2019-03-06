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Kenya’da ortalık karıştı… Havalimanında grevciler polisle çatıştı

Kenya'nın başkenti Nairobi'de havalimanı işçileri grev yaptı... Havalimanında uçuşlar iptal olurken güvenlik güçleri ile arbede yaşandı.

Sozcu.com.tr
10:09 -
Haberler Dünya
Kenya’da ortalık karıştı… Havalimanında grevciler polisle çatıştı

Kenya’nın en büyük havalimanı Jomo Kenyatta Havalimanı’nda büyük bir gerilim yaşandı… Havalimanı işçileri haklarının iyileştirilmesi için grev yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Ülkenin uluslararası uçuş trafiği durma noktasına gelirken polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Fotoğraf: Reuters

Grev yapan çok sayıda Kenyalı ile polis arasında yaşanan çatışma sırasında Kenya Airways bir açıklama yayınladı.

Yaşanan arbedede çok sayıda gösterici yaralandı.

Açıklamada, “11:00’den sonra uçuşu olan yolcuların havalimanına gelmemesini tavsiye ederiz” ifadesi kullanıldı.

Fotoğraf: Reuters

Yerel basının aktardığı haberde, Kenya Havalimanı İşçileri Sendikası Başkanı Moss Ndiema, havalimanında konuşma yaptıktan kısa bir süre sonra gözaltına alındı.

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Son güncelleme: android-time 10:35 06.03.2019
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