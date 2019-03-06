Kenya’da ortalık karıştı… Havalimanında grevciler polisle çatıştı

Kenya’nın en büyük havalimanı Jomo Kenyatta Havalimanı’nda büyük bir gerilim yaşandı… Havalimanı işçileri haklarının iyileştirilmesi için grev yaptı.

Ülkenin uluslararası uçuş trafiği durma noktasına gelirken polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Grev yapan çok sayıda Kenyalı ile polis arasında yaşanan çatışma sırasında Kenya Airways bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, “11:00’den sonra uçuşu olan yolcuların havalimanına gelmemesini tavsiye ederiz” ifadesi kullanıldı.

Yerel basının aktardığı haberde, Kenya Havalimanı İşçileri Sendikası Başkanı Moss Ndiema, havalimanında konuşma yaptıktan kısa bir süre sonra gözaltına alındı.