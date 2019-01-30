Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresi uzatıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs sorunun çözümü için iki toplum lideri ve ilgili taraflara ”açık, yaratıcı aktif ve anlamlı” müzakerelere geri dönmesi çağrısı yaptı.

Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Misyonunun (UNFICYP) görev süresinin 6 ay daha uzatılmasını isteyen karar, BMGK’de oy birliğiyle kabul edildi.

BMGK, adada BM barış gücü misyonuna ”gerek duyulduğu” gerekçesiyle UNFICYP’in görev süresini 31 Temmuz 2019’a kadar uzattı.

Kararda, BMGK ayrıca Kıbrıs’ta siyasi eşitliğin olduğu iki toplumlu, iki bölgeli federasyona dayalı kalıcı, kapsamlı ve adil bir çözüm için iki toplum lideri ve ilgili taraflara BM gözetiminde ”açık, yaratıcı, aktif ve anlamlı” müzakerelere geri dönmesi çağrısında bulundu.

BM’nin en uzun süreli faaliyette bulunan barış gücü misyonlarından biri olan UNFICYP, 1964’ten bu yana adada görev yapıyor ve barış gücünün görev süresi her 6 ayda bir uzatılıyor. AA