Kıl payı milyoner! Sürenin dolmasına iki gün kala orada buldular

Nicole Pednault ve Roger Larocque, geçen yıl Sevgililer Günü’nde Quebec eyaleti çapında düzenlenen sayısal loto oyununda bir kupon oynamış ve daha sonra unutmuştu. Pednault geçen hafta sonu, tatildeyken satın aldığı bir kitabı karıştırırken kuponu buldu.

Kurallara göre 5 Nisan 2018’de yapılan çekilişin talihlilerinin ödülü almak için 1 yıl süresi bulunuyordu. Çift Çarşamba günü, sürenin dolmasından sadece 2 gün önce 1 milyon Kanada doları ikramiyeyi aldı.

Pednault, torununun ödevine yardımcı olmak için Japonya’ya yaptığı gezi sırasında aldıkları hediyeleri karıştırıyordu. Daha sonra, tatildeyken aldıkları bir kitabın arasına sıkışmış loto kuponunu buldu.

Nicole Pednault, “Torunum okuldaki ödev sunumu için bazı şeyleri ödünç almak istemeseydi, kuponu asla zamanında bulamazdım” dedi.