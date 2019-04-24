Kim, Rusya’da: Şapkasıyla dikkat çekti, tahta platformdan indi

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore liderine Rusya ziyaretinde Dışişleri Bakanı, Kuzey Kore Halk Ordusu Genelkurmay Başkanı, İşçi Partisi Merkez Komitesi başkanı ve iki başkan yardımcısı da eşlik etti. Vladivostok tren istasyonunda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov ve Vali Oleg Kojemyako'nun da bulunduğu heyet tarafından karşılanan Kim için askeri tören düzenlendi.

Kim, Rossiya 24 kanalına yaptığı açıklamada, ziyaretin faydalı ve başarılı olmasını umduğunu belirterek, “Devlet Başkanı Putin ile görüşme esnasında Kore Yarımadası’ndaki problemleri ve ikili ilişkileri tartışacağız” ifadelerini kullandı. Kuzey Kore lideri Kim'in Rusya'ya yaptığı resmi ziyaret ‘ilk’ olma özelliği taşıyor. Kim, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Vladivostok şehrinde bir araya gelecek.

KİM GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Vladivostok'te bulunan Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, Rusya Uzak Asya Kalkınma Bakanı Alexander Kozlov ile görüştü. Kuzey Kore Lideri programı kapsamında Rusya Uzak Asya Kalkınma Bakanı Alexander Kozlov ile bir araya geldi.