Kim yine rahat durmuyor! Vur emrini böyle verdi

Kuzey Kore resmi ajansı KCNA’da yer alan haberde, Kim’in, Güney ile Kuzey Kore arasındaki fiili deniz sınırı Kuzey Sınır Hattı’nın (NLL) kuzeyinde yer alan Changrin’deki askeri birliği denetlediği bildirildi.

Kim’in denetim sırasında askerlere “her an bir savaş görevini yerine getirmeye tam anlamıyla hazır olmalarını” sağlamak için “iyi örülmüş bir sistem kurma” talimatı verdiği, bir topçu birliğine de hedef göstererek ateş etmeleri emrini verdiği kaydedildi.

Topçu birliğinin, “ateşleme becerilerini tam anlamıyla ortaya koyduğu ve liderlerini memnun ettiği” belirtilirken, tatbikatta kaç top atışı yapıldığı ya da topların hangi yöne fırlatıldığına ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

GÜNEY KORE: ANLAŞMAYI İHLAL EDİYOR

Güney Kore, Changrin’den yapılan top ateşine tepki göstererek, bu tatbikatın iki ülke sınırı boyunca gerginliği artırıcı faaliyetlerden kaçınmak için varılan askeri anlaşmanın ihlali anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu.

Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Choi Hyun-soo, “Kuzey Kore’nin bahsini ettiği topçu tatbikatı, iki ülkenin askeri makamlarının kabul ettiği ve tam olarak uyguladığı 19 Eylül askeri anlaşmasını ihlal ediyor. Kuzey Kore’yi, askeri gerilimlerin artmasından korkulan sınır bölgelerinde tüm askeri eylemleri derhal durdurmaya ve anlaşmaya tam olarak riayet etmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Japon Denizi’nde bu yıl 12 füze denemesi yapan Kuzey Kore, son olarak 31 Ekim’de denediği füzelerin çoklu batarya ile fırlatıldığını açıklamıştı. (AA)