Kırgızistan’ın eski cumhurbaşkanı gözaltına alındı

Kırgızistan’ı 2011-2017 yılları arasında yöneten eski cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev gözaltına alındı. Dün gece düzenlenen operasyonun ardından bugün TSİ 17:00 sularında Atambayev’in gözaltına alındığı açıklandı.

Güvenlik güçleri, öğle saatlerinde, Atambayev’i gözaltına almak için başkent Bişkek’in güneyinde yer alan Çuy bölgesine bağlı Koy-Taş köyündeki evinin önüne geldi. Görgü tanıklarına göre, dün gece rehin alınan 6 güvenlik görevlisi serbest bırakıldı ve güvenlik güçleri ses bombası kullanarak Atambayev’in evinin yer aldığı araziye girdi.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, operasyon öncesinde Atambayev’in evinin bulunduğu arazide aralarında çok sayıda kadının yer aldığı yüzlerce destekçisinin güvenlik güçlerine direndiği görüldü. Operasyonun başlamasıyla polis, Koy-Taş köyü mevkisine giden yolları kapatarak eski Cumhurbaşkanının evinin bulunduğu bölgeye yaya ve araç girişine izin vermedi. Cep telefonu ve internet sinyallerinin de kesildiği bölgede, Atambayev’e destek için evine gitmek isteyen vatandaşlarla polisler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

27 Haziran’da dokunulmazlığı meclis tarafından kaldırılan Atambayev’in evine, 2013 yılında mafya lideri Aziz Batukayev’in yasa dışı olarak serbest bırakılmasıyla ilgili süren soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadesine başvurmak için operasyon düzenlenmişti.