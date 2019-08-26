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Kıskanç kadın cinnet geçirdi: Sevgilisini bıçaklayıp sigara içerek telefonda konuştu

Japonya, başkent Tokyo'da yaşanan kan dondurucu bir olayla çalkalanıyor... Ülkenin popüler gece kulüplerinde çalışan erkek arkadaşını kıskanan 21 yaşındaki kadın cinnet geçirdi. Eline aldığı ekmek bıçağını sevgilisinin karnına saplayan kadını yoldan geçenler fark etti. Erkek arkadaşı yaşam mücadelesi verirken sırtını dönerek istifini bozmadan sigara içti. Üstü başı kan içinde kalan kadın bir de bunun üstüne kendisini sorgulamak isteyen polisleri görmezden gelerek telefonla sohbet etti.

Sozcu.com.tr
09:21 -
Haberler Dünya
Kıskanç kadın cinnet geçirdi: Sevgilisini bıçaklayıp sigara içerek telefonda konuştu

Japonya’nın başkenti Tokyo’da Mayıs ayında yaşanan korkunç bir olayın yankısı hâlâ hissediliyor… Olay Mayıs ayının sonlarında Tokyo’da gece hayatının oldukça hareketli olduğu Kabukicho bölgesinde yaşanmıştı. Bölgedeki barlardan birinde çalışan Phoenix Luna isimli bir adam, birlikte yaşadığı 21 yaşındaki kız arkadaşı Yuka Takaoka ile kavga etti.

Luna’yı kıskanan ve bu sebeple kavga başlatan Takaoka sinirlerine hakim olamayarak mutfakta bulduğu bir ekmek bıçağını genç adamın karnına sapladı. Sokakta yaşanan arbedenin ardından yoldan geçenler durumu fark etti. Üstü başı kan revan içinde olan gözlüklü genç bir kadın bir elinde sigara diğerinde ise telefonla oturuyordu. Durumdan habersizmiş gibi davranan genç kadının arkasında ise kanlar içinde çırılçıplak yatan Phoenix Luna bulunuyordu.

Genç kadın bu korkunç saldırı sonrasında ülke gündemini değiştirdi.

Shinjuku Ward isimli binanın girişinde öylece oturan Takaoka, sigarasını içerken arkadaşlarıyla telefonda konuşuyordu. Yoldan geçenler durumu fark edince yardıma gitse de genç kadın bu durumu hiç önemsemedi. Yoldan geçenler ambulans ve polisi ararken olay yerine gelen polisler genç kadını sorgulamak istedi. Fakat genç kadın hiç oralı olmayınca bir anda sosyal medyada fenomen oldu. Bir gece kulübünde müdür olarak çalışan Takaoka’nın “masum ve saf” görünmesi bir anda hayranlarını artırdı. Japon çizgi romanı olarak da bilinen mangalardaki karakterlere benzetilen Takaoka Haziran ayında gözaltına alındı.

Genç kadının bıçakladığı bar çalışanı, “Beni bıçakladığından beri popülaritem arttı” dedi.

Genç kadının neden çıldırarak erkek arkadaşını bıçakladığının detayları da ortaya çıktı. Gece kulübüne gelenlerle flört ederek sohbet eden ve bu sayede müşterilerin daha çok tüketim yapmasını sağlayan Phoenix Luna’yı kıskandığını itiraf eden Takaoka’nın ifadesi ortaya çıktı. Takaoka, “Onu o kadar çok seviyordum ki kendime engel olamadım. Onu öldürdükten sonra ben de ölmek istiyordum” ifadesini kullandı. Fakat Luna’nın ölmediği ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği açıklandı. Tokyo Reporter dergisine konuşan Luna, “Ondan nefret etmiyorum, kin gütmüyorum. Beni bıçaklamasının bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Onun sayesinde şimdi daha popülerim. Satışlarım arttı. Bu olay sayesinde ailemle bir araya gelebildim” ifadesini kullandı.

Japon basını, Takaoka’nın gelecek duruşmaya kadar gözaltında tutulacağını yazdı. Öte yandan Avustralya basını, birçok Japonun genç kadını takıntı haline getirdiğini ve genç kadın hakkında çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesi açıldığını aktardı.

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