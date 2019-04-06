Kızılhaç için vahim iddia: ABD yardımları engelliyor!

Laricani, Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kuruluna katılmak üzere Katar’ın başkenti Doha’ya hareketinden önce Tahran’daki Mehrabad Havalimanı’nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığının uluslararası kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptığını ve Kızılhaç’ın İranlı selzedelere yönelik yardımlarını engellediğini belirten Laricani, “ABD, Kızılhaç’ın İran’a yardım ulaştırmasına mani oldu. Bu yüzden Kızılhaç, İran Kızılayına bir dolar dahi yardımda bulunamamıştır” ifadelerini kullandı.

Kızılhaç’ın uluslararası bir organizasyon olduğunu ve sel ile savaş gibi durumlarda siyasi görüşleri dikkate almadan ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdığını aktaran Laricani, bu kuruluşun ABD yaptırımları nedeniyle İran’a insani yardımları ulaştıramadığını söyledi.

İran’ın genelinde yaklaşık iki hafta etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 70 kişi hayatını kaybetmişti.