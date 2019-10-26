KKTC Başbakanı Tatar’dan asker selamı!

Tatar, KKTC Güv.K.K Emekli Astsubaylar Derneği (KTEMAD) ile Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Çankaya Şubesinin müşterek hazırladığı Resim Sergisinin açılışında açıklamalar yaptı.

Barış Pınarı Harekâtı’nın başarıyla tamamlandığını, bölge barışı ve bölge güvenliği için başarılı bir harekât oluğunu belirten Başbakan Tatar, “Ne mutlu Türk’üz ve bu topraklarda yaşıyoruz. Türk askeri buradadır ve burada olmaya devam edecektir, Türkiye’nin garantörlüğü devam edecektir” şeklinde konuştu.

Tatar, Ada’ya ilk gelen Türk Alayı ile ilgili bir anısını da anlatarak, “6 yaşında burada asker selamını verdim, hala daha aynı selamla buradayım” dedi ve konuşmasını asker selamı vererek bitirdi. (DHA)