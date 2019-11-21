Kolombiya sınırlarını geçici olarak kapattı!

El Tiempo gazetesinin haberine göre, Kolombiya Göç İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, genel grev nedeniyle kara sınırları ve limanlardaki gümrük kapılarının, tedbiren 2 günlüğüne kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, “22 Kasım’a kadar ülkenin kara ve deniz sınırları geçişe kapatılacaktır.” ifadesi yer aldı.

Yetkililer, bugünden geçerli olmak üzere ülkeye sınırı olan Ekvador, Peru, Brezilya ve Venezuela dahil tüm deniz, nehir ve kara sınır geçişlerinin kapatılacağını söyledi.

Söz konusu önlemin ülkenin farklı şehirlerinde organize edilecek yürüyüş ve gösterilerde güvenliğin sağlanması için alındığı belirtildi.

Tedbir süresince ülkeye hava yolu ile yolcu ve mal trafiği sürecek. AA