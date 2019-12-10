Komşu’da büyük keşif! Tam 2 bin yıllık

İsa Peygamber dönemiyle tarihlenen gemi enkazının büyük bir arkeolojik keşif olduğu belirtildi. Batık, Yunan Adası Kefalonya Adası açıklarında bulundu ve geminin şaşırtıcı bir yükü vardı.

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; 34 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğindeki gemide muhtemelen zeytinyağı ve tahıl taşımak için kullanılan ve çok iyi korunmuş amforalar tespit edildi. Araştırmacılar geminin milattan önceki ilk yüzyıl ile milattan sonraki ilk yüzyıl arasında faaliyette olduğunu düşünüyor.

BATIĞIN AKIBETİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Patras Üniversitesi’nden Dr. Yorgo Ferentinos, keşif karşısında oldukça heyecanlanmış. ‘Archaeological Science’ dergisinde yayınlanan makaleye göre; batık gemiye Kefalonya Adası etrafındaki deniz tabanında sonar görüntüleme (deniz radarı) yöntemiyle yapılan arama sırasında rastlandı.

Geminin denizden çıkarılıp çıkarılmaması konusunda henüz karar verilmiş değil. Fakat Dr. Ferentinos, batığın Akdeniz’den çıkarılmasını umuyor. Yunan arkeoloğa göre; böylelikle geminin kökenine ilişkin daha fazla bilgi edinmek mümkün olacak.