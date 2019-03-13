Komşuda kaçak uranyum alarmı

Gürcistan Güvenlik Dairesi Özel Soruşturma Uzmanı Savle Motiaşvili, düzenlediği basın toplantısında, Kobuleti kentinde kaçak yollardan uranyum satma hazırlığındaki 2 kişinin yakalandığını söyledi.

Gözaltına alınan Gürcistan vatandaşları Goça G. ve Roman K.’nin yanında radyoaktif Uranyum-238 izotopu içeren nükleer madde bulunduğunu belirten Motiaşvili, maddenin yaklaşık 40 gram ağırlığında olduğunu dile getirdi.

Motiaşvili, gözaltına alınan kişilerin nükleer maddeyi 2 milyon 800 bin dolardan satmayı planladıklarını da dile getirdi.