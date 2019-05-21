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Komşuda korkutan patlama: 3 ölü, 10 yaralı

İran'ın başkenti Tahran'da korkunç bir patlama meydana geldi... Tahran'daki bir otomobil tamircisinde bilinmeyen bir sebeple yaşanan gaz sıkışması sonucunda patlama gerçekleşti. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

13:13 -
Haberler Dünya
Komşuda korkutan patlama: 3 ölü, 10 yaralı

İran’ın başkenti Tahran’ın batısında bulunan Eşrefi İsfahani Caddesindeki bir oto tamircisinde gaz sıkışması nedeniyle büyük bir patlama meydana geldi. Tahran Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Patlamanın 4 katlı bir binada gerçekleştiği ve zemin katında oto tamirciliği yapıldığı belirtilerken, patlamanın şiddetiyle mahallede bulunan diğer evlerin de hasar aldığı açıklandı.

 

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Son güncelleme: android-time 13:20 21.05.2019
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