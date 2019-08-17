Komşu’da orduyu eleştiren yandı

Bakanlık açıklamasında, “Destekçisi kardeş güvenlik güçleriyle terörle mücadelede savaşların en mükemmelini yazan bu kahraman ordunun şanına leke sürmeye çalışanlar, kanunla vuran halkın yumruğunu kendi üzerlerinde bulacaktır. Ordu, kendisine layık ve hak ettiği yeri dışında adını kullananlara karşı kanuni icraatlara girişecektir” ifadeleri kullanıldı.

Irak’ta Haşdi Şabi'nin bileşenlerinden Nüceba Hareketi’ne yakın liderlerden Yusuf en-Nasıri, yaptığı açıklamada, ülke ordusunun asaletten uzak paralı askerlerden oluştuğunu, feshedilmesi gerektiğini belirtmiş, Haşdi Şabi’nin Irak’ın ikinci değil birinci ordusu olduğunu açıklamış ve bu ülkede büyük tepkilere yol açmıştı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; Nasıri’nin açıklamalarına karşı ülke genelinde cuma günü büyük protestolar düzenlenmişti.