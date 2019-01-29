Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Komşuda salgın alarmı! Ölü sayısı artıyor, okullarda eğitime ara verildi…

Bulgaristan'ı etkisi altına alan ve bugüne kadar 10 kişinin ölümüne neden olan grip salgını yayılmaya devam ediyor. Ülkenin 28 ilinden 23'ünde salgın tehlikesi ilan edilirken, okullarda eğitime 4 Şubat'a kadar ara verildi.

13:27 -
Haberler Dünya
Komşuda salgın alarmı! Ölü sayısı artıyor, okullarda eğitime ara verildi…

Bulgaristan’da yaklaşık 10 gündür yaşanan grip salgını şiddetini giderek artırırken, ölümlere de neden oldu. Ülkede grip salgını nedeniyle bugüne kadar biri çocuk 10 kişi yaşamını yitirdi. Etkisini sürdüren salgın nedeniyle ülkenin 28 ilinden 23’ünde ‘grip alarmı’ verildi.

Alarm verilen ve aralarında başkent Sofya’nın da bulunduğu illerdeki bulunan toplam 1300 okulda eğitimlere 4 Şubat’a kadar ara verildi.

Vatandaşlar sokağa maske takarak çıkıyor.

Vatandaşlar sokağa maske takarak çıkıyor.

Bulgaristan Sağlık Bakanı Kiril Ananiev, yeni vakalarla birlikte ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi. Bakan Ananiev, gribin en doruk noktasına bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta ulaşılacağı uyarısında bulundu.

Vatandaşların sokaklarda maske ile dolaştığı Bulgaristan’da, hastanelerde doluluk oranı artarken, hasta ziyaretleri de yasaklandı.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more