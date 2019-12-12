‘Komşu’dan kritik Türkiye çıkışı: Yerini kimse dolduramaz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinin ardından Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında Borisov, Türkiye’ye övgülerde bulundu.

Bir gazetecinin Bulgaristan’ın NATO’da Türkiye’nin yerini alıp alamayacağını sormasının üzerine Borisov, Bulgaristan’ın hiçbir ülkenin yerini almaya çalışmadığını kaydetti.

Borisov, “Hiçbir ülke IŞİD’le mücadelede Türkiye’nin yerini dolduramaz. Jeostratejik olarak iki kıtaya uzanan Türkiye boğazları kontrol ediyor. İstikrarsız bir bölgede IŞİD’le mücadelede ediyor” ifadesini kullandı.

‘TEK BİR GEÇİŞ YOK’

AA’nın aktardığına göre Türkiye’nin çok önemli bir ülke olduğuna işaret eden Borisov, Türkiye sayesinde Bulgaristan’a yasa dışı göçün tamamen durduğunun altını çizerek, “Türkiye bizimle anlaşmasına sadık kalıyor ve Türkiye’den Bulgaristan’a tek bir yasa dışı göçmen girişi olmamıştır” diye konuştu.

Borisov, Türkiye’nin Rusya’dan askeri teçhizat alma kararı sonrasında Genel Sekreter Stoltenberg’in de yaptığı açıklamalar bulunduğunu aktararak, “Türkiye’ye yönelik yaptırım uygulanmasını desteklemiyoruz” dedi. Diyalog ve diplomasi ile sorunların çözülmesi gerektiğine işaret eden Borisov, “ABD Kongresi’ne akıl verecek durumda değilim, ancak diplomasi öncelikli rol oynamalı” açıklamasında bulundu.

‘TÜRKİYE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR’

Stoltenberg ise aynı soruya cevaben, NATO’daki 29 müttefikin güvenilir ve önemli rol oynadığını söyledi. Üye ülkeler arasında görüş ayrılıkları olmasına rağmen ittifakın birlikte güvenlik sağlamaya devam ettiğinin altını çizen Stoltenberg, Türkiye’nin önemli bir müttefik olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“Türkiye terörle mücadelede kilit öneme sahip. Irak ve Suriye’yle komşu olan Türkiye, IŞİD’le mücadelemizde son derece önemli bir rol oynuyor. 3.6 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaparak aynı zamanda göç krizinde de kilit noktada.”