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Korkunç kaza: Kız çocuğu düştü, elindeki kalem boynuna saplandı

Kanada'nın en büyük kenti Toronto'da korkunç bir olay yaşandı... Çok okunan tıp dergisi BMJ tarafından "pediatrik boyun travması" tanımı yapılan olayda bir kız çocuğu koşarken tökezleyerek düşüyor. Bu sırada elinde tuttuğu kalem de boynuna saplanıyor. Ufak çocuk boynundaki kalem çıkarılmadan hastaneye kaldırıldıktan sonra tedavi altına alındı.

10:05 -
Haberler Dünya
Korkunç kaza: Kız çocuğu düştü, elindeki kalem boynuna saplandı

Kanada’nın Toronto kentinde korkunç bir olay yaşandı… 11 yaşındaki bir kız çocuğu okulda koşarken tökezleyerek yere düştü. Teneffüs sırasında meydana gelen olayda küçük kız elinde ucu sivri bir kurşun kalem tutuyordu. Düşmenin de etkisiyle elini iyice sıkan kızın elindeki kalem boynuna saplandı.

Korkunç kaza sonrasında genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Acıyla çığlık çığlığa bağıran küçük kız olay yerine gelen hastane ile The Hospital for Sick Children isimli hastaneye götürüldü. Boynundaki kalem çıkarılmadan hastaneye gönderilen kıza burada doktorlar müdahale etti. Röntgen çeken ve yaranın hangi damarları etkilediğine dair tespit çalışması yapan doktorlar hiç kan akmamasından dolayı iç kanama olmadığını açıkladı.

Yetkililer, “Hastaneye geldiğinde durumu stabildi ve herhangi bir solunum yolu rahatsızlığı yoktu. Daha sonra bir inceleme yaptık ve röntgen çektik. Damarlara zarar verilmemesi için incelikle yürütülen operasyon ile kalemi çıkardık” açıklamasını yaptı. Hastanede iki gün kaldıktan sonra taburcu olan kızın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Yaşanan olayı okuyucularına duyuran saygın tıp dergisi BMJ genç kızın yaşadığı olayı “penetrasyona bağlı pediatrik boyun travması” olarak tanımladı.

Son güncelleme: android-time 10:36 19.05.2019
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