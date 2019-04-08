Korkunç kaza… Yol işçisi metrelerce havaya uçtu!

Başkent Cape Town’un yakınında bulunan Grabouw bölgesindeki bir otobanda gerçekleşen kazada, sağ şeritte seyir halinde olan dikkatsiz sürücü, yol çalışması yapan işçilere çarptı.

Yaşanan kaza başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, arkasından hızla gelen aracı son anda fark eden işçi Xolele Phindela’nın sola doğru kaçmaya çalışsa da kendisini kurtaramadığı ve aracın çarpmasıyla yerden iki metre yüksekliğe uçtuğu görüldü. Kaza sonucu ağır yaralanan Phindela, hastaneye kaldırıldı.

Polisin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı, çarpıp kaçan sürücünün ise henüz bulunamadığı belirtildi.

Kazayı kaydeden aracın sürücüsü Lydon ise, “Berbat bir durum. Yaşadığımız travma tarif edilemez. 7 ve 10 yaşındaki çocuklarımız da araçtaydı ve bu olaydan dolayı kötü etkilendiler” ifadelerini kullandı.