Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Korkunç! Meksika’da 13 ceset bulundu

Meksika'nın ABD sınırı yakınlarındaki turistik Puerto Penasco kentinde 13 ceset bulundu.

21:24 -
Haberler Dünya
Korkunç! Meksika’da 13 ceset bulundu

Sonora eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, cesetlerin tatil beldesi Puerto Penasco civarında yer alan bir çöldeki çukurda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, cesetlerin yalnızca birinin yakın zamana ait olduğu, geri kalanların “kıyafetleriyle birlikte iskelet” halinde olduğu ifade edildi. İki cesedin kadın olabileceği kaydedilen açıklamada, cinsiyet tespiti çalışmalarının sürdüğünün altı çizildi.

Cesetleri, yakınlarını kaybeden kişilerin kurduğu “Puerto Penasco Araştırmacıları” adlı grubun bulduğu bildirildi. Uyuşturucu tacirleri ve kaçakçıların, işledikleri cinayetlerin ardından cesetlerden kurtulmak için bu tip çukurları kullanıyor. Sakin ve huzurlu bir tatil yeri olarak bilinmesine rağmen Puerto
Penasco, geçmişte Sinaloa uyuşturucu karteli ile rakiplerinin çatışmalarına sahne olmuştu. AA

ABD Kadın Meksika tatil uyuşturucu
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more