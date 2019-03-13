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Korkunç uçak kazasının detayları ortaya çıktı: Pilottan şok istek

Pazar günü Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye giderken düşen ve 157 kişiye mezar olan Etiyopya Havayolları'na ait uçakla ilgili detaylar gelmeye başladı. Reuters'ın son dakika haberinde, uçağın pilotunun kalkıştan kısa bir süre sonra kuleyle iletişime geçerek geri dönmek için izin istediği ortaya çıktı.

14:49 -
Haberler Dünya
Korkunç uçak kazasının detayları ortaya çıktı: Pilottan şok istek

Pazar günü Afrika’da korkunç bir uçak kazası yaşanmış ve 33 ülkeden 157 yolcu ve mürettebat yaşamını yitirmişti.

Airbus’ın 737 MAX 8 tipi uçağının düşmesinin ardından bugün Etiyopya Havayolları sözcüsü bir açıklama yaptı.

Hayatını kaybedenlerin yakınları kaza bölgesine çiçekler bıraktı.

Sözcü, uçağın pilotunun korkunç düşüşten önce kuleyle iletişime geçtiği ve geri dönmek için izin istediğini söyledi.

Öte yandan geçen yıl Ekim ayında Endonezya’da bulunan Lion Air’ın uçağının düşmesinin ardından pilotun özel bir eğitimden geçtiği aktarıldı.

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Son güncelleme: android-time 16:02 13.03.2019
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