Korkunç uçak kazasının detayları ortaya çıktı: Pilottan şok istek

Pazar günü Afrika’da korkunç bir uçak kazası yaşanmış ve 33 ülkeden 157 yolcu ve mürettebat yaşamını yitirmişti.

Airbus’ın 737 MAX 8 tipi uçağının düşmesinin ardından bugün Etiyopya Havayolları sözcüsü bir açıklama yaptı.

Sözcü, uçağın pilotunun korkunç düşüşten önce kuleyle iletişime geçtiği ve geri dönmek için izin istediğini söyledi.

Öte yandan geçen yıl Ekim ayında Endonezya’da bulunan Lion Air’ın uçağının düşmesinin ardından pilotun özel bir eğitimden geçtiği aktarıldı.