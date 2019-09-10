Korumalar alarm verdi Netanyahu sığınağa kaçtı!

Ashkelon ve Ashdod’da çalan sirenler nedeniyle seçim konuşmasını yarıdan kesen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu başka bir yere götürüldü.

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Sputnik’in haberine göre, bazı İsrailli vatandaşlar patlama sesi duyduklarını bildirirken Ashdod Belediyesi ve yerel polis şehre düşen roket olmadığını açıkladı. İsrail Ordusu ise olayı araştırdıklarını duyurdu.

İsrail’de önümüzdeki salı günü seçime gidilecek. Netanyahu bugünkü açıklamasında, “Beni yeniden seçerseniz Batı Şeria’yı ilhak edeceğim, Trump’ın ‘barış planı’ ilhak için tarihi fırsat” demişti.