Köşeye sıkışan Boris Johnson’dan AB’ye son teklif

İngiliz gazeteleri Boris Johnson’ın bugün AB’ye sunması beklenen Brexit teklifinin detaylarına geniş yer verdi. Daily Telegraph gazetesi, teklife göre 2025’e kadar Kuzey İrlanda’ya özel bir statü verileceğini yazdı. Plana göre Birleşik Krallık ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki kara sınırını oluşturan Kuzey İrlanda’da bazı gümrük kontrolleri yapılması gerekecek fakat adada fiziki bir sınır olmayacak. Bu kontroller sınırlar yerine farklı noktalarda yapılacak.

Britanya adasından Kuzey İrlanda’ya giden gıda ve tarım ürünlerinin AB standartlarına uyup uymadığı ise Britanya adasındaki limanlarda yapılacak. Telegraph bu durumu ‘iki ayrı sınır’ olarak yorumladı. Gazeteye göre bu Johnson’ın ‘son teklifi’ olacak, AB kabul etmezse yeni bir müzakere yapılmayacak. Johnson’ın teklifinde Kuzey İrlanda’nın 2025’e kadar gıda ve endüstriyel ürünlerde AB ortak pazarında kalması ve Birleşik Krallık’ın içindeki gümrük rejiminden farklılaşması öngörülüyor.

2025’TEN SONRA KUZEY İRLANDA KARAR VERECEK

2025’ten sonra Kuzey İrlanda’ya ne olacağına ise Kuzey İrlanda Parlamentosu karar verecek. Özerk bölge isterse aynı kuralları uygulamaya devam edecek, istemezse Birleşik Krallık’ın gümrük rejimine dahil olarak AB’nin ortak pazarından çıkacak. Fakat bu durumda İrlanda Cumhuriyeti ile nasıl bir sınır oluşması gerekeceği belli değil.

Johnson’ın teklifinde Birleşik Krallık’ın AB’den 2021 yılında bir serbest ticaret anlaşması yaparak ayrılması planlanıyor. Johnson’dan önceki başbakan Theresa May de 2021’de bir serbest ticaret anlaşması ile AB’den ayrılmayı planlıyordu. Fakat bir anlaşmaya varılamaması durumunda İrlanda adasında bir sınır oluşmaması için yalnızca Kuzey İrlanda’nın değil bütün Birleşik Krallık’ın AB kurallarını uygulamaya devam etmesi öngörülüyordu.

ZAMAN DARALIYOR

17 Ekim’deki AB liderler zirvesi öncesinde iki tarafın bir anlaşmaya varmış olması gerekecek. Bu da müzakereler için 10 günlük bir süre kalacağı anlamına geliyor. Gazeteye konuşan bir AB diplomatı “27 AB ülkesinin, bu planın İngiltere Avam Kamarası’nda kabul göreceğinden emin olmadan böyle bir planı kabul edebileceğini kesinlikle düşünmüyorum” dedi.

Teklifin AB’ye iletilmesiyle eşzamanlı olarak Avam Kamarası’nda da milletvekilleriyle paylaşılacağı belirtiliyor.