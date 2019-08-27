Kralın metresi ortalığı karıştırdı: Kraliyet ailesinin internet sitesi çöktü

Tayland’da gündem Kral Maha Vajiralongkorn’un metresi… 34 yaşındaki metresi General Sineenat Wongvajirapakdi ile ilişkisi kamuoyu tarafından bilinen kral Maha’nın paylaştığı bu fotoğraflar resmi internet sitesinin çökmesine sebep oldu.

Eski bir hemşire olan ve kralın koruması olarak görev alan Sineenat, Kral Vajiralongkorn’un Mayıs ayında eski koruması 41 yaşındaki Kraliçe Suthida’yla evlendikten sonra “resmi metres” mertebesine erişmişti. Sineenat, Tayland’da yaklaşık 100 yıl aradan sonra bu sıfatı taşıyan ilk kişi oldu.

Sineenat’ın bu unvanı aldığı törende Kraliçe Suthida da hazır bulunmuştu. Üç gün süren düğüne Sineenat da katılmıştı.