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Kralın metresi ortalığı karıştırdı: Kraliyet ailesinin internet sitesi çöktü

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un 34 yaşındaki metresinin fotoğrafları dün Tayland Krallığı'nın resmi internet sitesinde paylaşıldı. Genç kadının fotoğrafları kısa sürede paylaşılma rekoru kırarken internet sitesi çöktü.

Sozcu.com.tr
12:59 -
Haberler Dünya
Kralın metresi ortalığı karıştırdı: Kraliyet ailesinin internet sitesi çöktü

Tayland’da gündem Kral Maha Vajiralongkorn’un metresi… 34 yaşındaki metresi General Sineenat Wongvajirapakdi ile ilişkisi kamuoyu tarafından bilinen kral Maha’nın paylaştığı bu fotoğraflar resmi internet sitesinin çökmesine sebep oldu.

Resmi metresin fotoğraflarından bazıları savaş uçağında çekilmiş.

Eski bir hemşire olan ve kralın koruması olarak görev alan Sineenat, Kral Vajiralongkorn’un Mayıs ayında eski koruması 41 yaşındaki Kraliçe Suthida’yla evlendikten sonra “resmi metres” mertebesine erişmişti. Sineenat, Tayland’da yaklaşık 100 yıl aradan sonra bu sıfatı taşıyan ilk kişi oldu.

Sineenat’ın bu unvanı aldığı törende Kraliçe Suthida da hazır bulunmuştu. Üç gün süren düğüne Sineenat da katılmıştı.

Son güncelleme: android-time 13:06 27.08.2019
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