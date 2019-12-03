Kraliyet ailesini sarsan cinsel taciz skandalındaki kadın konuştu: O gece ne olduğunu Prens de biliyor!

Cinsel tacizden hüküm giyen ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’ın kurbanlarından biri olan Virginia Giuffre, 2001 yılında Epstein tarafından Londra’ya götürüldüğünü ve Epstein ile onun kız arkadaşı tarafından “Prens Andrew ile ilişkiye zorlandığını” söyledi.

BBC’nin Panorama programında konuşan Virginia Giuffre (eski adıyla Virginia Roberts), Prens Andrew’un Epstein ve kız arkadaşı Ghislaine Maxwell tarafından Londra’daki Tramp adlı gece kulübüne götürüldüğünü ve kulüpte Prens’in kendisinden dans etmesini istediğini anlattı.

Giuffre, “Prens Andrew hayatımda gördüğüm en korkunç dansçıydı. O kadar çok terliyordu ki, sanki üzerime yağmur yağıyor gibiydi. Ama onu mutlu etmem gerekiyordu çünkü Jeffrey ve Ghislaine’in benden istedikleri de buydu” dedi.

‘FOTOĞRAF FBI’DA

Giuffre, aynı gece, Maxwell’in Londra’nın Belgravia semtindeki evinin üst katında Prens Andrew ile cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. Söz konusu evde çekilen fotoğrafı FBI’a verdiğini anlatan Giuffre, “Dünya artık saçma bahanelerden bıktı. Bu gerçek bir fotoğraf. Arkasında basıldığında konulan bir tarih var. Prens Andrew ne yaşandığını biliyor. Ben ne yaşandığını biliyorum. Ama doğruyu söyleyen tek bir kişi var o da benim” ifadelerini kullandı.

Giuffre, fotoğraftaki tarihin 13 Mart 2001, yani Epstein ve Maxwell ile Londra’ya uçmasından iki gün sonra olduğunu söylüyor.

BBC Panorama, fotoğrafla ilgili Giuffre’nin iddialarını destekleyen kanıtlar bulunduğunu ve mahkeme belgelerinde Giuffre’nin FBI’a 20 fotoğraf verdiğini ve hepsinin arkalı önlü tarandığını aktardı.

PRENS: HATIRLAMIYORUM

Geçen ay BBC’de yayımlanan Newsnight programına konuşan Prens Andrew ise Virginia Giuffre ile tanıştığını hatırlamadığını öne sürmüştü.

Prens, terlediği iddialarının da doğru olmadığını, bazı sağlık sorunları nedeniyle terlemesinin mümkün olmadığını ifade etti. Giuffre ile cinsel ilişkiye girdiğini ise kesinlikle reddeden Prens Andrew, “Öyle bir şey yaşanmadı” dedi.

BUCKINGHAM’DAN YALANLAMA

BBC Panorama programına yanıt Buckingham Sarayı’ndan geldi. Yapılan duyuruda, “Prens’in, Jeffrey Epstein ile düşüncesizce kurduğu ilişkiden kesinlikle üzüntü duyduğunu ve olaylardan etkilenen kurbanların duygularını paylaştığı” belirtildi.

Öte yandan açıklamada, Prens’in Virginia Giuffre ile cinsel ilişkiye girdiği veya ilişkisi olduğu iddiaları yalanlandı ve “suçlamaların temelsiz olduğu” öne sürüldü.