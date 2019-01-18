Kraliyet ailesini sarsan kaza! Yardıma çevredekiler koştu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, Sandringham'daki kraliyet evinin yakınlarında trafik kazası geçirdi. Buckingham Sarayı, 97 yaşındaki Edinburgh Dükü'nün kazayı yara almadan atlattığını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, yerel saatle 15.00 sularında A149 karayolunda meydana gelen kazada aracı Prens Philip kullanıyordu.

Edinburgh Dükü’nün kazanın ardından Sandringham’daki mülke geri döndüğü ve önlem olarak bir doktor tarafından muayene edildiği ifade edildi.

Prens Philip’in araçtan çıkmasına yardım ettiklerini belirten görgü tanıkları, Prens’in “aşırı derece şok olduğunu” ifade etti.

Prens Philip’in yanında koruma olduğu tahmin edilen bir kişinin daha bulunduğu kaydedildi. Norfolk Polisi, kazada diğer araçta bulunan iki kişinin küçük yaralanmalara maruz kaldığını bildirdi.