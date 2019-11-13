Kritik Erdoğan-Trump görüşmesi dünya basınında!

Geçtiğimiz iki yıl boyunca Rahip Brunson ile başlayan ve son olarak Barış Pınarı Harekâtı ile tavan yapan ABD-Türkiye ilişkilerinde tansiyonu düşürmesi beklenen görüşmeleri dünyanın her köşesinden basın mensupları da takip ediyor.

Rus Sputnik haber ajansı, Trump ile Erdoğan arasındaki görüşmeyi Trump’ın söylediği ‘Suriye’deki petrolü kontol ediyoruz’ sözleriyle manşetine taşıdı.

Ajans haberinde özellikle ABD’nin Suriye’deki petrol sahalarındaki askeri varlığını öne çıkarttı.

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ABD basınının Trump’ın azil sürecine kilitlenmesi nedeniyle fazla ağırlık vermediği Erdoğan görüşmesi için ABCNews, “Trump, Erdoğan’ı ABD-Türk gerilimine rağmen dost olarak karşıladı” ifadesini kullandı.

İngiliz Guardian ise ABD basınına benzer bir şekilde görüşme için Erdoğan’dan kritik ABD ziyareti: Suriye, Rusya ve yaptırımlar gündemde’ dedi.