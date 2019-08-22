Kritik görüşme gerçekleşti: Merkel onu da oturttu

Angela Merkel’in sağlık durumu bir süredir uluslararası kamuoyunun gündeminde… 18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı sırada ve 27 Haziran'da Almanya’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Adalet Bakanı Christine Lambrecht'in atama töreninde titreme nöbeti geçirmişti.

Bu titremeler hakkında, “Sağlık durumum iyi” diyen Merkel’in kurmayları da deneyimli siyasetçinin susuz kaldığı için titreme nöbeti geçirdiğini öne sürmüştü. Yaşananların ardından Merkel yeni bir formül geliştirmiş ve katıldığı resmi toplantı, tören ve davetleri oturarak izlemeye başlamıştı. Diplomasi anlamında karşısındaki liderin de aynı şekilde yanıt vermesi gerektiği için Merkel’i ziyaret eden liderler de Merkel’le birlikte törenlerde oturmak zorunda kalmıştı.

Danimarka Başbakanı Frederiksen geçen ay Almanya’da Merkel’in konuğu olmuş ve iki lider töreni özel olarak oluşturulan platformda izlemişti.

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Merkel dün de İngiltere’nin AB’den ayrılma süreci kapsamında İngiltere’nin çiçeği burnunda başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Almanya’nın başkentinde gerçekleşen toplantıda Merkel, Johnson’ı da oturttu. Özel olarak kurulan platformda Merkel ve Johnson sandalyelere oturarak töreni takip etti.

Öte yandan bu kritik görüşme sonrasında bugün Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya gelen Johnson, toplantının çok yapıcı geçtiğini söyledi.