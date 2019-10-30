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Kritik toplantı Cenevre’de başladı

Suriye yönetiminden isimler ve muhalif gruplardan oluşan Suriye Anayasa Komitesi bugün ilk defa bir araya geldi.

15:10 -
Haberler Dünya
Kritik toplantı Cenevre’de başladı

Suriye’deki iç savaşı sona erdirecek siyasi uzlaşının uzun zaman alacağını telaffuz eden Birleşmiş Milletler (BM), anayasa komitesinin bu yolda ilk basamağı oluşturduğunu belirtti.

Uzmanlar, ülkedeki askeri kontrolünü artıran Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad hükümetinin müzakere masasında muhaliflere taviz vermeyeceğinden şüpheleniyor.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in çağrısıyla toplanan 150 üyeli komite, Cenevre’deki BM Avrupa’daki merkez binasının yaldızlı salonunda açılış merasimi düzenledi. Pedersen komiteye hitaben yaptığı konuşmada, “Bu tarihi bir an” dedi.

ANAYASA Avrupa Beşar Esad Birleşmiş Milletler Cumhurbaşkanı Suriye
Son güncelleme: 15:17 30.10.2019
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